Van'da "İdari ve Ceza Hukuku Boyutuyla Ohal Rejimi ve Khk'lar" Paneli

Van'da "İdari ve Ceza Hukuku Boyutuyla OHAL Rejimi ve KHK'lar" konulu panel düzenlendi.



Van Barosu ile Ankara Barosu'nun ortaklaşa düzenlediği panel Elite World Van Hotel'de gerçekleşti. Panelin açılış konuşmasını yapan Van Baro Başkanı Murat Timur, "Biz bu panelin umutsuzluğa ve karamsarlığa en azından yeni bir umut olması noktasında faydalı geçmesini diliyoruz. Burada yaşanan hadiseler başka bir ülkede yaşansaydı o ülke şimdi çok farklı bir noktada olurdu. Bu ülkeyi hala ayakta tutan Türkiye halklarıdır. Biz umutlarla panelimizin başarılı geçmesini diliyor, panele katkısı olan başta Ankara Barosu ve İnsan Hakları Ortak Platformuna teşekkür ediyoruz" dedi.



Van Barosu İnsan Hakları Komisyonu adına konuşan Av. Hakan Bozkurt da panelde emeği geçenlere teşekkür etti.



Panel, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, konuşmacı Metin Günday, Kerem Altıparmak ve Devrim Güngör'ün sunumlarıyla devam etti. - VAN