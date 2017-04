Van'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Van'da, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet sonlandırıldı.



Akkuş ve Kahraman aileleri arasında 2 Nisan'da yaşanan olayda 4 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, Vali İbrahim Taşyapan'ın araya girmesiyle sona erdi.



Şişli Öğretmenevi'nde düzenlenen barış yemeğinde konuşan Taşyapan, üzücü bir olayın ardından sevindirici bir haber için toplandıklarını söyledi.



Bu iki aile arasında daha önce herhangi bir husumet ve kırgınlığın olmadığını ifade eden Taşyapan, her insanın başına üzücü hadiselerin gelebileceğini anlattı.



İki aile mensupları arasında yaşanan üzücü hadisenin herkesi derinden üzdüğünü belirten Taşyapan, "Toplumda yaşamanın kuralları var. Sıkıntılarımız olabilir, bazı anlaşmazlıklarımız olabilir. Bunları gidermek için devletin hukuk kuralları ve bunlara ilaveten gelenek ve göreneklerimiz var. Her yörenin kendine has büyükleri vardır. Onların araya girmesiyle bu olaylar çözülebilir." dedi.



Taşyapan, öfkesine hakim olmayanların işlediği hadiseden pişmanlık duyacağını vurguladı. O yüzden kızgınlıkla hareket edilmemesi gerektiğini anlatan Taşyapan, şöyle konuştu:



"Kızdığımız ya da öfkelendiğimiz zaman hemen harekete geçmeyelim. Özellikle gençlerimiz kendilerine hakim olmalılar. Buraya gelen ailelerin ve bireylerin hepsinin toplumda bir saygınlığı var, bu saygınlığı korumak zorundayız. İnşallah bundan sonra bu istenmeyen hadiseler yaşanmayacak. Ufak tefek hadiseler ile birbirimizi üzecek olaylardan kaçınmamız lazım. Bu küçük meselelerle toplum içindeki yerimizi, itibarımızı zedelememek gerekir. Affetmek büyüklüğün şanındandır."



İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardında iki ailenin büyükleri birbirlerine sarılarak barıştı.



Barış yemeğine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, kurum amirleri ve iki ailenin mensupları katıldı.