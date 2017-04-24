Van'da Hükümlüler Ekmek Üretecek

Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, hükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak ve cezaevlerindeki ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla "Ekmek Fırını Atölyesi" projesini başlattı.



Bakanlığın da onayladığı proje kapsamında Van-Erciş karayolu üzerindeki cezaevi yerleşkesinde temel atma töreni düzenlendi.



Törende konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van'daki ceza infaz kurumları kampüsünün büyük bir iktisadi işletme haline geldiğini söyledi.



Ceza infaz kurumlarının 3 binin üzerindeki tutuklu ve bir o kadar da çalışanıyla kentin önemli kurumlarından biri olduğunu belirten Taşyapan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada 4 cezaevimiz bir arada bulunmaktadır. Bunlardan biri de açık cezaevimizdir. Burası mahkumların hükümlülüklerinin son zamanlarında cezaları infaz edilirken aynı zamanda mesleki alanda faaliyet gösterdikleri, topluma ve kendilerine bir şey kattıkları alanlardır. Önemli bir hizmetin temelini atıyoruz. Burada bazı hükümlü kardeşlerimiz mesleki deneyimlerini artıracak, bir kısmı yeni meslek edinecektir. Bu nedenle tesis çok önemlidir."



Taşyapan, ceza infaz kurumlarının ülkedeki hukuk sisteminin önemli ayaklarından biri olduğunu, infaz sistemi içinde açık cezaevlerinin öneminin son zamanlarda arttığını kaydederek bugün birçok kurumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin bu kurumlarda üretildiğini ifade etti.



Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mecit Demirci de hükümlülerin infaz kurumlarında geçirdikleri süreleri verimli hale getirmek, onları sağlıklı ve üretken bireyler olarak tekrar topluma kazandırmak amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.



Temeli atılan tesiste hükümlülere fırın ve unlu mamuller üretimiyle ilgili mesleki eğitimler verileceğini belirten Demirci, fırında çalışacak hükümlülerin Van'daki ceza infaz kurumlarının ekmek ihtiyacını karşılayacak üretimi gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından Vali Taşyapan, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Toktaş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve protokol üyeleri tesisin ilk harcını döktü.



İnşaatında da hükümlüler çalışıyor



Ceza infaz kurumları kampüsünde 650 metrekarelik alana kurulacak "Ekmek Fırını Atölyesi" inşaatında da cezaevindeki hükümlüler görev yapıyor.



Dışardan işçinin çalıştırılmadığı projenin tamamlanmasıyla yine hükümlüler tarafından günde 8 bin ekmek üretilecek. Hükümlüler aynı zamanda kuru pasta, ramazan pidesi gibi unlu mamullerin üretimiyle ilgili eğitimler de alacak.



Tesiste yapılacak üretimin öncelikli hedefi, Van'daki ceza infaz kurumlarının ekmek ihtiyacını karşılamak olacak. Tesisin tam kapasiteyle çalışması durumunda günlük 24 bin ekmek üretilerek diğer kurumların da ihtiyaçları karşılanabilecek.