Van'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olduklarının, ortak ve planlı hareket ettiklerinin belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı.



Erciş'te 8 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheliden 15'i yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 3 pala, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ve 5 fişek ile cezaevinde bulunan Ş.B'nin evinde el bombası bulundu.



Operasyonda ev ve iş yerlerinden çalındığı tespit edilen 8 televizyon, 5 monitör, 2 yazıcı, 2 ses sistemi, 2 bilgisayar kasası, 3 klavye, 2 projeksiyon cihazı, termosifon, anfi, ses cihazı, hard disk, araç televizyonu, elektrikli ısıtıcı, hoparlör, DVD oynatıcı, müzik çalar ve 4 uydu alıcısı ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla, biri de mahkemece serbest bırakıldı.