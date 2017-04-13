Van'da Hırsızlık Operasyonu

Van'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde bir ikamette çalınan 2 cep telefonu ve 1 tabancanın bulunmasına yönelik çalışmada, Z.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.



Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu ile 1 tabancanın ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi.