Van'da Hırsızlık Operasyonu: 11 Gözaltı

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde ikamet, iş yeri, kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli/şüphelilerin yakalanması, ikametlerinde suç ve suç unsurlarının bulunabilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama ve el koyma kararına istinaden, 17 Ocak 2017 günü operasyon yapılmıştır. Operasyonda; S.T., Y.K.E., E.K., H.S., F.A., A.D., İ.C., L.K., A.G., B.A. ve Ş.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, S.A. isimli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet bilgisayar kasası, 2 adet televizyon, 1 adet DVD player, 1 adet monitör, 2 adet kamera, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet termosifon, 1 adet uydu alıcısı, 1 adet Mp3 çalar, 5 adet su motoru, 8 adet cep telefonu, 1 adet döner bıçağı, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 2 gram esrar maddesi, 2 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, çok miktarda yaşamsal gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN