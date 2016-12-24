Van'da Hava Ulaşımına Kar Engeli

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal oldu.



Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.



Ferit Melen Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yollarının Ankara, Adana ve İstanbul Anadolu Jet'in Ankara ve İstanbul, SunExpress'in Antalya seferleri karşılıklı iptal edildi.