Van'da Fırın Denetimleri

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen fırın denetimleri devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve Zabıta Daire Başkanı Halis Barut'un katılımıyla sabah erken saatlerde başlayan denetimler gün boyu devam etti. Denetimlerde ekmek, çörek ve simitlerin de gramajları incelenerek iş yeri sahipleri uyarıldı. Denetlenen fırınlarda genellikle ekmek gramajlarının ve iş yeri hijyenik durumunun uygun olduğu tespit edilerek, esnaflara teşekkür edildi.



Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, zabıtanın sadece cezai işlem uygulamadığını belirterek, "Aynı zamanda kurallara uygun hareket eden iş yerlerini tebrik ve teşekkür etme tavrını da önemsiyoruz. Gördüğümüz sağlıklı iş yerleri ortamı bizi memnun etti. Bundan sonra halkımızın sağlığı için bu tür denetimler aralıksız devam edecek. Şimdiye kadar ihmal edilen denetimler, bundan sonra aralıksız şekilde sürdürülecek. Bu tavrımızı seyyar satıcıların sokak işgalleri konusunda da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.



Fırın denetimlerinde kurallara uyan esnaflara teşekkür edilirken, eksiklikleri görülen işletmecilere ise süre verildi. - VAN