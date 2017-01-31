Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı Veysel Dikici tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iş adamı Dikici hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Dikici, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Dikici, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Van'da Fetö/pdy Soruşturması
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı Veysel Dikici tutuklandı.
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı Veysel Dikici tutuklandı.