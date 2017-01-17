Van'da Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir polis memuru ile bir infaz koruma memuru tutuklandı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan kentte görevli bir polis ile infaz koruma memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.



Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.