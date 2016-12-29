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Van'da Fetö/pdy Soruşturması

Van'da Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 jandarma astsubay gözaltına alındı.

Van'da Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 jandarma astsubay gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte görevli 3 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda askerler gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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