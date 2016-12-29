Van'da Fetö/pdy Soruşturması

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 jandarma astsubay gözaltına alındı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte görevli 3 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.



Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda askerler gözaltına alındı.



Zanlılar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.