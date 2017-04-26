Van'da Fetö Operasyonu; 5 Gözaltı

Ankara merkezli 81 ilde başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonları kapsamında Van'da da 5 kişi gözaltına alındı.



FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Van'da da 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Sabah saatlerinde Van'da başlatılan operasyonda kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, 6 şüphelinin tutuklu olduğu ve meslekten ihraç edilen diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi. - VAN