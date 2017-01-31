Van'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli 2 akademisyen ile iş adamları A.H., M.R.B, A.K. ve İ.K.'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 2 tabanca, 12 şarjör, 30 bin lira, çok sayıda tabanca namlusu, büyük miktarda fişek ve doküman ele geçirildi. - VAN