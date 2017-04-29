Van'da Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 5'e Yükseldi

Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalında Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 29 Nisan 2017 günü İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2 kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükselmiş" denildi.



Açıklamanın devamında, "Ölü ele geçirilen teröristlerle birlikte 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M 16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 7 adet roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 629 adet piyade tüfeği mühimmatı, 4 adet M 16 piyade tüfeği şarjörü, 9 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 bin lira, çok miktarda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirilmiş, patlayıcılar yerinde imha edilmiştir. Bölgede halkın huzur ve güveni için terör unsurlarına yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.



(İHA)