Van'da "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" Etkinliği

Van'da özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" etkinliği düzenlendi.



Kentteki bir sanat merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.



Rehabilitasyon merkezi rehberlik öğretmeni Evrim Alkan, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, nisan ayının, "otizm farkındalık ayı" olduğunu belirtti.



Otizmin bir eksiklik olmadığını belirten Alkan, "Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur ama diğer engel gruplarında engel ömür boyu devam ederken otizmde eğitim ve bilinç ile çok ciddi mesafeler katedilebilir. Bu anlamda nisan ayı boyunca otizm etkinlikleri düzenlenir." dedi.