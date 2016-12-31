Van'da deprem oldu. Van depremi kaç şiddetinde oldu? Van depreminde ölü ya da yaralı var mı? Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15:21'de merkez üssü Van Gölü'nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Van'da Deprem! Van Depremi Kaç Şiddetinde Oldu?
Van'da deprem korkuttu. Van depremi kaç şiddetinde oldu? Van depreminde ölü ya da yaralı var mı? Van depremi ile ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.
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