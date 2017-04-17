Van'da "Değerlerimiz Geleceğimizdir" Programı

Van'ın Tuşba Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce orta öğretim öğrencilerine yönelik "Değerlerimiz Geleceğimizdir" programı düzenlendi.



Kentteki bir kolejde düzenlenen programda konuşan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, iyi karakterli bireyler yetiştirmek ve temel değerleri pekiştirmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.



Kendi hayatından öğrencilere örnekler veren Özgökçe, "Geçmişte eğitimde yaşanan sorun ve sıkıntılar vardı. Şu anda ise eğitim öğretimde dünya standartlarına ulaşmışız. Özellikle akademik seviyeyi ve eğitimin değerlerini arttırmak için bugün burada sizlerle birlikteyiz. Bu programlar gerçekten çok önemli. Değerleri olmayanların geleceği de olamaz." ifadelerini kullandı.



Programa, Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M. Nuri Bekiroğlu, kolejin idareci ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.