Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da düzenlenen operasyonda, adreslerinde bulunamayan bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünce Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yerleri tespit edilen 2 şüpheli, yakalandı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Van'da Deaş Soruşturması
Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişi gözaltına alındı.
Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişi gözaltına alındı.
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