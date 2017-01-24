Van'da Deaş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Van'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan S.A. ve Y.Y. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar; "terör örgütüne eleman temin etmek", "lojistik destek sağlamak" ve "terör örgütü adına faaliyette bulunmak" suçlarından mahkemece tutuklandı. - VAN