Van'da Çematem Kuruluyor

Van Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) açılması için çalışmalar devam ediyor.



Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Öner, kurulacak ÇEMATEM'de incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı. 12 yataklı olarak hizmet vermesi planlanan ÇEMATEM için gerekli altyapı ve donanım incelemesinde bulunduklarını dile getiren Öner, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, madde kullanan 18 yaş altı gençlere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Burada yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde yönetmenliğe uygun bir şekilde hizmete sunulması için incelemeler bulunduk. Faaliyet odaları ve gençlere yönelik eğitsel planlamaların da yapılacağı ÇEMATEM'de, madde kullanan gençleri arındırma, psikoeğitim, bireysel ve grup terapileri yapılacak. Yatılı tedavilerin yanı sıra hastanede ayaktan poliklinik izlemi şeklinde de hizmet verilmektedir. ÇEMATEM sadece Van'da değil başka illerden çocukları ağırlayacak, madde bağımlısı çocuklara tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri verecek" dedi. - VAN