Van'da "Cazibe Merkezleri" Bilgilendirme Toplantısı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinesiyle Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde düzenlenen Cazibe Merkezleri Destek Programı, bilgilendirme ve istişare toplantıları devam ediyor.



Van TSO toplantı salonunda "İmalat Sanayi ve Çağrı Merkezleri Yatırımlarına Yönelik Cazibe Merkezleri ve 6. Bölge Teşvik Başvuru Süreci" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan DAKA Van Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sinan Sarıkaya, cazibe merkezleri kapsamında verilecek olan desteklerle ilgili bilgi verdi.



Sarıkaya sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cazibe merkezlerinden faydalanabilen bir yatırımcı da aynı şekilde 6. bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Bu nokta önemli biliyorsunuz Cazibe Merkezleri programları 5 bölge, 8'i merkez olmak üzere toplam 23 ilde gerçekleşmektedir. Van ilimiz bu 8 merkez ilden bir tanesidir. Cazibe merkezlerinin ön çalışması 2016 Aralık ayında tamamlandı. Nihai çalışma ise 2017 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlandı. Cazibe merkezlerince bu 23 ilimizde istihdam, üretim ve ihracatı artırmaktadır. Cazibe merkezleri programı tamamen imalat sanayi yatırımlarını kapsıyor. Tarım ve hayvancılığı kapsamıyor."



Toplantıya Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Biner ve çok sayıda yatırımcı katıldı.