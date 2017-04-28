Van'da Çatışma: 1 Güvenlik Korucusu Şehit

Van’ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1’i ağır 3 güvenlik korucu da yaralandı.

Van'da Çatışma: 1 Güvenlik Korucusu Şehit

Van'ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 güvenlik korucu da yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı. Bölgeye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. - VAN

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