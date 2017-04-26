Van'da Bin 65 Konutta Dönüşüm Sağlandı

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahsum Semerci, 'Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında Van'da bin 65 bağımsız konut ve 362 iş yerinde dönüşüm sağlandığını belirterek, bu kapsamda 3 milyon 500 bin TL kira desteği verdiklerini söyledi.



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mahsum Semerci, Türkiye genelinde bulunan 20 milyon civarındaki yapı stokunun yaklaşık 7 milyonluk kısmında dönüşüm sağlanması gerektiğini belirterek, "Van'da 2011'de yaşanan depremlerden sonra doğal bir dönüşüm sağlandı. Ancak bizlere bugüne kadar gelen bin 65 civarındaki bağımsız yapı ve 362 iş yerinde bizler dönüşüm uyguladık. Bu sayı bilinçlenme seviyesine göre devam etmektedir. Bina bazlı olarak da 520 civarında binamızda dönüşüm sağladık. Bu anlamda verdiğimiz kira desteği ise 3 milyon 500 bin civarında bir ödeme gerçekleştirdik" dedi.



"Kredi başvurularında Van 4. sırada"



Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kredilerde Van'ın dördüncü sırada yer aldığını ifade eden Semerci, "Kentsel dönüşüm anlamında kişisel başvurularda hak sahibi kendi konutunu dönüştürmek istediğinde Bakanlığımız tarafından sağlanan bir kredi söz konusudur Van'da bugüne kadar 829 kişi bu krediden faydalanarak konutunu yeniledi. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden sonra en fazla kredi başvurusunun ilimizde olduğunu biliyoruz. Bu da ilimizde yaşanan dönüşümü gözler önüne seriyor. Buradaki temel amaç ise vatandaşlarımızın oturdukları evlerin depreme dayanıklı olup olmadığını saptamak ve olası felaketlerde tahribat ve can kaybını en aza indirmektir" şeklinde konuştu.



"Vatandaşlar devlet gücünün arkalarında olduğunun farkına vardı"



Konutlarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara her türlü desteği sağladıklarını aktaran Müdür Semerci, "Devlet burada tapu, ruhsat, iskan gibi birçok alanda bu vatandaşlarımızı muaf tutmaktadır. Vatandaşlar artık devlet gücünün arkalarında olduğunun farkına vardılar. Bu da bizlere gelen taleplerin artmasını sağladı. Bizler 2012 yılında 100 civarında bir talep alırken bu yıl bu sayı katlanarak arttı. Türkiye geneline bakıldığında ise 20 milyon yapı stokunun 7 milyon civarında olanının dönüşmesi gerekiyor. Bu anlamda dönüşüm son derece önemlidir ve hayati önem taşımaktadır" dedi.



"Alan bazlı çalışmalarımızı genele yayacağız"



Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde alan çalışması yapmayı hedeflediklerini aktaran Semerci, Van ve Erciş ilçesinde bu çalışmaların hali hazırda devam ettiğini ifade ederek, "Bizler bu alan bazlı çalışmamızı genele yaymayı planlıyoruz. Burada böyle bir çalışma bizlere Van'da yaşanan deprem sonrası kentsel dönüşüm haritasını gösterecektir. Bizler dönüşümde ne aşamaya geldiğimiz ve kat etmemiz gereken yolu da bu sayede ortaya koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.



Alandaki inşaat çalışmalarını denetleyen Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Vahit Buzkan ise yapılan çalışmaların yerinde takip ettiklerini belirterek, "Söz konusu inşaatlarımızla alakalı kentsel dönüşüm kapsamındaki muafiyetlerden vatandaşlarımız yararlandırılarak çalışmalarımız ivedilikle devam ermektedir" şeklinde konuştu.



"Vatandaş devlet desteğiyle konutlarını dönüştürüyor"



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teşekkür eden inşaat sahiplerinden Naif Gerçek de sağlanan olanaklarla binalarında kentsel dönüşüm uygulandığını inşaatı bu yıl tamamlanarak hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.



Ciddi anlamda bir inşaat çalışmasının gözlendiği Van'da, özellikle havaların da ısınması ile birlikte çalışmaların da hız kazandığı gözleniyor. - VAN