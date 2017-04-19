Van'da 'Bilgi ve Beceri' Kursu

Van İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi istasyonlarında görev yapan sağlık personellerine yönelik bilgi ve beceri kursları vermeye devam ediyor.



Sağlık çalışanlarına Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) uygulayıcı eğitimi verildi. Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi eğitmenleri tarafından verilen kursa 22 sağlık personeli katıldı. Eğitimlerin son gününde, başarılı olan personellere İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dt. Şebnem Kartal ile Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer'in katıldığı törenle sertifikaları verildi. - VAN