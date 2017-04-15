AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Van'da AK Parti Muradiye ilçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilçe başkanının yeğeni hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı'na Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Referandum için ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler silahlarla saldırdı. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, farklı bir köyde çalışma yaparken o sırada araçta bulunan üç yakını yaylım ateşine maruz kaldı.

İBRAHİM VANLI'NIN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

ilçe başkanı Vanlı'nın araçtaki yeğeni Adnan Vanlı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 kişi de yaralandı.

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