Van'da Aile Kavgası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde aile içinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı



Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Dinçer ailesi fertlerinin arasında daha önce bulunan husumetten dolayı bugün Şeytan Köprüsü civarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.D. isimli şahıs, yanında taşıdığı silahla ateş etti. Olayda Naci Dinçer ile Hamza Dinçer hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 akrabası da yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla vatandaşlar tarafından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Hosraf Dinçer ile Musa Dinçer Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bayram Çoksu ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Polis ve jandarma mahalle ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Olayı gerçekleştiren İ.D. ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. - VAN