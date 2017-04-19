Van'da Ahır Çöktü, 40 Hayvan Telef Oldu

Van'ın Başkale ilçesinde çöken ahırdaki 40 hayvan telef olduAkçalı Mahallesi'nde Necat Yalçın'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Van'da Ahır Çöktü, 40 Hayvan Telef Oldu

Van'ın Başkale ilçesinde çöken ahırdaki 40 hayvan telef oldu

Akçalı Mahallesi'nde Necat Yalçın'a ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Ahırda bulunan 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yalçın, geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, "Birkaç gündür sürekli yağışlı geçiyordu. Geç saatlere kadar ahırı kontrol ediyordum ama biz yatınca çökmüş. Sabah kalkınca tüm hayvanlarımın telef olduğunu gördüm. Yetkililerden yardım istiyorum." dedi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Başkale, Akçalı, Sabah, Van