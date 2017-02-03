Van'da 94 Mahalle ile 119 Mezranın Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da fırtına ve tipiden dolayı 94 mahalle ile 119 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan 17 araç ve 60 acil hasta kurtarıldı.



Doğu Anadolu Bölgesinde 6 günden buyana etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınadan dolayı birçok yerleşim yerlerinin yolunu kapanırken, hayat durma noktasına geldi. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin büyük bir bölümünde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan Bahçesaray 7 mahalle 30 mezra, Başkale 20 mahalle 25 mezra, çaldıran 13 mahalle 6 mezra, çatak 3 mahalle 8 mezra, Erciş 25 mahalle 15 mezra, Gevaş 1 mahalle, Gürpınar 15 mahalle 31 mezra, Muradiye 6 mahalle 4 mezra, Özalp 4 mahalle toplan 94 mahalle ile 119 mezranın kapalı olan yolları açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu çalışmalar kapsamında fırtına ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan 17 araç ve 60 acil hasta kurtarıldı. - VAN