Van'da 89 Yaşındaki Kadın, Görevlilerin Yardımıyla Sandık Başına Geldi

Van'da 89 yaşandaki Sakine Güleşçi, referandum da oyunu Edremit Kaymakamlığı tarafından gönderilen görevlilerin yardımıyla kullandı.Van'ın Edremit İlçesi TOKİ konutlarında yaşayan Sakine Güleşçi oyunu kullanmak için Edremit Kaymakamlığından yardım istedi. Kaymakamlık tarafından gönderilen minibüsle evinden alınan Güleşçi, Ertuğrul Gazi İlköğretim okulunda görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra yine kendisine tahsis edilen minibüs ve iki görevli ile evine götürülen Güleşçi, yetkililere teşekkür etti.Oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Güleşçi, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdiğim için çok mutlu oldum. Allah devletimizden razı olsun. Kaymakam beye ve beni evimden alan görevlilere çok teşekkür ediyorum" dedi.