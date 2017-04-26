Van'da 86 Kilo 885 Gram Eroin Ele Geçirildi
VAN'da jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 76 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
VAN'da jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 76 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş 150 ayrı paket halinde 76 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. - Van