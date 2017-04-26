Van'da 86 Kilo 885 Gram Eroin Ele Geçirildi

VAN'da jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 76 kilo 885 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce Başkale İlçesi Aşağıçaldıran Mahallesi'nde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş 150 ayrı paket halinde 76 kilo 885 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. - Van