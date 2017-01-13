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Van'da 7 Adliye Personeli Gözaltına Alındı

Van'da 7 Adliye Personeli Gözaltına Alındı

Van’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 adliye personeli gözaltına alındı.

Van'da 7 Adliye Personeli Gözaltına Alındı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 adliye personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van Adliyesinde görevli 7 personel hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - VAN

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