Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 adliye personeli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Van Adliyesinde görevli 7 personel hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - VAN
Van'da 7 Adliye Personeli Gözaltına Alındı
Van’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 adliye personeli gözaltına alındı.
Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 adliye personeli gözaltına alındı.
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