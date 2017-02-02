Van'da 630 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da fırtına ve tipiden dolayı 630 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, yolda mahsur kalan 209 araç ve 17 acil hasta kurtarıldı.



Doğu Anadolu Bölgesinde 5 günden buyana etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınadan dolayı birçok yerleşim yerlerinin yolunu kapanırken, hayat durma noktasına geldi. Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin büyük bir bölümünde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 630 mahallenin yolunu açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu çalışmalar kapsamında fırtına ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan 209 araç ve 17 acil hastayı kurtarıldı. - VAN