Van'da 619 Bin 560 Seçmen Sandık Başına Gidiyor

Van'da 619 bin 560 seçmenin bin 920 sandıkta oy kullanacağı bildirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Nisan 2017 Pazar günü tüm Türkiye'de halk oylaması yapılacağı belirtilerek, "İlimizde bin 920 sandıkta 619 bin 560 seçmen 07.00 ile 16.00 saatleri arasında oylarını kullanacaktır. İlimizde görev bölgelerine göre jandarma ve polis teşkilatımız, tedbirlerini herhangi bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde ve bütün sandıklara göre planlamıştır. Halkoylaması öncesinde olduğu gibi, oy verme gününde ve ertesinde de güvenlik zafiyeti oluşmayacak şekilde görev ifa edilecektir. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı ve tehdidi veya etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması içindir. Gerek tercihlerin yönlendirilmesine yönelik baskı ve tehditlerin gerekse yaşanabilecek her türlü olumsuzlukların 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik Referandum Harekat Merkezinin (0432) 214 96 45 No'lu telefonlarına vatandaşlarımız tarafından hiç tereddüt gösterilmeden bildirilmesini önemle hatırlatırız" denildi. - VAN