Van'da 619 Bin 560 Kişi Oy Kullanacak

Van'da 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında bin 920 sandıkta 619 bin 560 kişinin oy kullanacağı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapan kanunun pazar günü halkoyuna sunulacağı, bu kapsamda Van'da bin 920 sandıkta 619 bin 560 kişinin oy kullanacağı belirtildi.



Vatandaşların, 07.00-16.00 saatleri arasında oy kullanabileceği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimizde görev bölgelerine göre jandarma ve polis teşkilatımız, tedbirlerini herhangi bir tereddüde mahal kalmayacak şekilde ve bütün sandıklara göre planlamıştır. Halkoylaması öncesinde olduğu gibi, oy verme gününde ve ertesinde de güvenlik zafiyeti oluşmayacak şekilde görev ifa edilecektir. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı ve tehdidi veya etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmaları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması içindir."



Açıklamada, gerek tercihlerin yönlendirilmesine yönelik baskı ve tehditlerin gerekse yaşanabilecek her türlü olumsuzlukların 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik Referandum Harekat Merkezinin (0432) 214 96 45 No'lu telefonlarına bildirilebileceği kaydedildi.