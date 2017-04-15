Van'da 60 Kilogram Eroin Ele Geçirildi: 1 Kişi Gözaltında

VAN'da bir araçta dedektör köpekle yapılan aramada 60 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Aracın şoförü M.İ. gözaltına alındı.



Van Emniyet Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphele üzerine 65 BC 312 plakalı otomobili saat 01.00 sıralarında Kurubaş Mevkii'deki denetim noktasında durdurdu. Ekipler, 'Lisa' isimli dedektör köpekle araçta arama yaptı. Aracın koltuklarının altındaki bölüme paketler halinde saklanmış 60 kilo 400 gram eroin bulundu. Araçn sürücüsü M.İ. gözaltına alınırken soruşturmaya başlandı. - Van