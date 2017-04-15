Van'da 60 Kilogram Eroin Ele Geçirildi: 1 Kişi Gözaltında

Van'da şüpheli bir araçta dedektör köpekle yapılan aramada 60 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Aracın şoförü M.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.



Van Emniyeti'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. 65 BC 312 plakalı aracı gece saat 01.00 sıralarında Kurubaş mevkiinde bulunan denetim noktasında durduran ekipler, Lisa isimli dedektör köpekle araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın koltuklarının altındaki bölüme paketler halinde saklanmış 60 kilo 400 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, aracın sürücüsü M.İ. isimli kişiyi de gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.