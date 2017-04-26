Van'da 5 Polis Gözaltına Alnıdı

ANKARA merkezli 81 ilde başlatılan FETÖ operasyonları kapsamında Van'da da 5 polis memuru gözaltına alındı.



Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla 81 ilde 1000 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Van'da da 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtildi. Sabah saatlerinde Van'da başlatılan operasyonda kapsamında 5 polis memuru gözaltına alnırken, 6 şüphelinin tutuklu olduğu ve diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi. - Van