Van'da 49 Bin 467 Paket Kaçak Hap ve İlaç Ele Geçirdi

Van'da 2016 yılı ve 2017 yılının ilk üç ayında toplamda 49 bin 467 paket kaçak hap ve ilaç ele geçirildi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, ellerindeki verilere göre geçtiğimiz yıl ve bu yılda çok fazla kaçak ve sahte ilaç ele geçirildiğini söyledi. Yanmaz, "İnsan hayatıyla oynayan sahtekarlar, 5-6 liralık ağrı kesiciye kadar her türlü ilacın sahtesini piyasaya sürmeye çalışıyorlar. İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Şube Müdiresi Zehra Atay tarafından koordinasyonu sağlanan eczane denetimlerimiz sıklıkla devam ediyor. Eczane dışında satılan bu ürünler; istenildiği kadar 'bitkiseldir, doğaldır, zararsızdır, gıda takviyesidir' denilse de içeriğinde kimyasal maddeler olduğu belirtilmiş olup, vatandaşın dikkatli olması gerekir. Yasal olarak ilaç sadece eczanede satılabilir. İlaçların sahte olup olmadığını Sağlık Bakanlığının 'İlaç Takip Sistemi'yle hemen kontrol edilebilir" dedi.



"Üretimden satışa kadar takip var"



Dr. Yanmaz, ilaç takibi için TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ortaklığıyla 'Ürün Takip Sistemi' adında bir sistem geliştirildiğini belirterek, "Bu sitemle; ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanılması ve son kullanıcıya kadar ürünü izlemek mümkün oluyor. Kozmetik ürünlerde 'İlaç Takip Sistemi'nde olduğu gibi karekodla takip edilebilir. Ele geçirilen ilaçlar Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlaç ve Ezacılık Şubemize teslim edilmekte ve bu operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında doping maddeleri, zayıflama, takviye gıda, vücut geliştirme ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen ürünler bulunuyor. Hap ve ilaçların Irak ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu ya da 'merdiven altı' olarak tabir edilen şekilde üretiliyor" diye konuştu.



Dr. Yanmaz, insan sağlığı gözetilmeden üretilen bu maddelerin aynı bileşenlerden üretilmesine karşın, değişik isimlerde piyasaya sürüldüğünü ifade etti. Yanmaz, "Türkiye'de satışı yasak olan bu hap ve ilaçların içerisinde yer alan etken maddelerin endüstriyel, kimyasal ve tarım sektörlerinde kullanıldığı belirtildi. Bu alanlarda kullanılan maddelerin zehirli atık olduğu belirtiliyor. Ele geçirilen bu hap ve ilaçlar insan sağlığını tehdit etmektedir" şeklinde konuştu. - VAN