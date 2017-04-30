Van'da 40 Kilo 655 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi.



Edinilen bilgiler göre Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs ve şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gürpınar-Başkale yolu üzerinde E.T. yönetimindeki '65' plakalı araçta Lisa isimli dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada 40 kilo 655 gram eroin ele geçirildi. Araç şoförü E.T. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ifade edildi. - VAN