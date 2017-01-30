Van'da 40 Günlük Çocuğa Cinsel İstismar İddiası

Van Baro Başkanı Murat Timur, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 40 günlük bebeğin ölmesi ile ilgili, "Şüphelilerden bir kısmı cinsel istismar noktasında ret üzerine bir savunma yaptı. Ancak şüphelilerden bir başkası da istismar olayını doğrulayacak beyanlarda bulundu" dedi.



Van'da kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulguları bulunduğu belirtilen 40 günlük bebeğin ölmesi ile ilgili Van Barosu Yönetim Kurulu basın açıklaması yaptı. Van Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı açıklamayı Baro Başkanı Murat Timur okudu. Timur, "Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bunu değerlendirdiğimizde şu kanıya vardık; sanırım insanlığın iğrençlikte geldiği son aşamadır. Bir bebeğin istismara uğraması, yine toplumda çok vahim derecede karşılanan bir olaydır. Olayla alakalı süreci baro olarak birkaç gündür yakından takip ediyorduk. 3 şüpheli gözaltına alınmıştı, bugün bunlardan 3'ü de Van Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sek edildi. Yaklaşık yarım saat önce 3 şüpheli de tutuklandı" dedi.



"İstismar noktasında birtakım bulgular var"



Olayın 40 günlük bir bebeğe yönelik istismar olduğunu ifade eden Timur, "Otopsi raporunda bu bebeğin ölüm nedeni başına aldığı darbe sonucu ölümü gerçekleştiği yönünde. Yine otopsi raporunda vücudunun belirli noktalarında darp olduğu yönünde tespitler var. İstismar noktasında birtakım bulgular var. Adli Tıp Kurumu çocuktan alınan doku örnekleriyle birlikte bu konuda tespiti net yapacak. Soruşturma dosyasında dikkate alınacak başka bir husus da şüphelilerin uyuşturucu kullandığı iddiasıdır. Özellikle 40 günlük bir bebeğin istismara uğrama şüphesi hiçbirimizin hiçbir toplumda, hiçbir yerde karşılaşmadığı bir durumdur" ifadelerini kullandı.



Şüphelilerin savunmasını üslenmek istemediklerini ancak Ceza Muhakemesi Kanunu gereği mutlaka müdafi hazırlamaları gerektiğini aktaran Timur şunları söyledi:



"Şüphelilerden bir kısmı cinsel istismar noktasında ret üzerine bir savunma yaptı. Ancak şüphelilerden bir başkası da istismar olayını doğrulayacak beyanlarda bulundu. Bunu isim olarak ifade etmek doğru olmayacak ama istismarın doğruluğu noktasında bir şüphelinin beyanları var. Şüpheliler hakkında 'beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiyi öldürme', bir tanesi hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde kullanımı'ndan tutuklama kararı verildi."



Timur, bundan sonraki süreçte baro olarak olayın takipçisi olacaklarını ve faillerin en yüksek cezayı almaları noktasında da ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. - VAN