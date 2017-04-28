Van'da 4 Ayda 57 Bin 928 Çipli Kimlik Başvurusu Yapıldı

Van'da 4 ayda 57 bin 928 kişi çipli kimlik kartı için nüfus müdürlerine başvuruda bulunurken, 42 bin 116 kişiye yeni kimlikleri ulaştırıldı. 15 bin 712 kimlik ise basım aşamasında.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce 11 pilot ilde başlatılan çipli kimlik kartı uygulaması 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren ülke genelinde başlamıştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Merkez Nüfus Müdürü Abdulkadir Sargut, şu ana kadar 13 ilçeden 57 bin 928 başvuru aldıklarını belirterek, "Bu başvurulardan 42 bin 116 vatandaşımızın çipli kimliklerini adreslerine teslim ettik. 15 bin 712 tane çipli kimliğimiz ise basım aşamasındadır. Bunlar da kısa sürede sahiplerine ulaştırılacak" dedi.



"En fazla başvuru İpekyolu en az başvuru Bahçesaray'da yapıldı"



En azla başvuru İpekyolu, en az başvuru Bahçesaray'da ilçesinde yapıldığına işaret eden Abdulkadir Sargut, "Burada ilçe bazlı olaya baktığımızda en fazla başvuru nüfusumuzun en yoğun olduğu İpekyolu ilçemize yapıldığını görüyoruz. Şu ana kadar 12 bin 942 başvuru yapılmış bunlardan 8 bin 989'na yeni kimlikleri ulaştırılmıştır. En az başvurunun olduğu Bahçesaray ilçemizde ise bugüne kadar bin 490 başvuru yapılmış ve bin 45 kişi yeni kimliğine kavuşmuştur. Kimlik değişimleri için şimdiye kadar belirlenen bir süre yok. 3 yıl içerisinde bu değişimin tamamlanması öngörülüyor" şeklinde konuştu.



"Talep halinde 15 yaşından küçüklerin de kimliklerine fotoğraf yapıştırılabiliyor"



Vatandaşlarımızın yapacağı tek şey 1 adet biyometrik fotoğrafla birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine yeni kimlik belgesi başvurunda bulunmaları olduğunu anlatan Sargut, "Bu arada gelen vatandaşlarımız eski kimlik kartlarını getirmeyi de unutmasınlar. 15 yaşından büyüklerin kendileri başvurmak zorundadır. 15 yaşından küçüklerin ise vasileri ya da velileriyle gelmeleri gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra kimlik yerine kullanabilecekleri geçici bir belge veriyoruz. Ortalama bir ay içerisinde ise yeni kimlikleri adreslerine ulaştırılmış oluyor" dedi.



Talep halinde 15 yaşından küçüklerin de kimliklerine fotoğraf yapıştırılabildiğini de anlatan Sargut, vatandaşlardan kimliklerini yenilemelerini istedi. - VAN