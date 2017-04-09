Van'da 4.3 ile 3.6 Büyüklüğünde 21 Ayrı Deprem Meydana Geldi

Van merkez Tuşba, Edremit, İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde 8 saat içerisinde 1.5 ile 4.3 büyüklüğünde 21 deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 00: 31'de 4.3 büyüklüğünde başlarken, bunları 4.3 ile 3.6 arasında yaklaşık 8 saat içerisinde 21 ayrı depremin meydana geldiği kentte kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN