Van'da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Çatak İlçesi Büyükağaç Mahallesi kırsalında Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 28 Nisan 2017 günü İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu-2 kapsamında 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede halkın huzur ve güveni için terör unsurlarına yönelik operasyonlar devam etmektedir" denildi.



(İHA)