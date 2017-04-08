Van'da 3. İl Koordinasyon Toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2017 yılının 3. İl Koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.



Van Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer başkanlığında düzenlenen toplantıda, stratejik hedefler, 3 aylık faaliyetler, zabıta talimatnamesi, Van Gölünün korunması, zabıta personellerinin hizmet içi eğitimi, Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi'nin raporu, seyyar satıcı, dilenci, kaldırım işgalleri ve görüntü kirliliği gibi sorunlar gündem maddeleri oldu.



Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, zabıtanın vatandaşın rahatı ve huzuru için görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini söyledi.



Toplantının hedefinin koordinasyon ve işbirliğinin arttırılması olduğunu belirten Tamer, şöyle konuştu:



"Biz, kendimizi nasıl işimize adapte ederiz, işimizi nasıl kolay çözeriz, devletin vermiş olduğu yetkiyi sınırları aşmadan vatandaşa nasıl yansıtırız ve vatandaşımız huzurlu bir biçimde hayatını idame ettirmesinin gayreti içerisindeyiz. Bir milyona yakın nüfusu olan ilimizde ağır sorumluluklar hissettiren bir görev üstlenen siz değerli arkadaşlarımızı hem fiziki olarak güçlü, hem de bilgi olarak donanımlı olmanız gerektiğini düşünüyoruz. Bu birliktelik size güç verecektir. Birlik beraberlik içerisinde olursak vatandaşlara daha güzel hizmet sunarız. Sizin bir sorununuz olduğu zaman Büyükşehir devreye girer, bizim sorunumuz olduğu zaman ilçede siz devreye girerseniz o zaman birlik beraberlik içerisinde çok daha huzurlu bir çalışma ortamı oluşur. Bir sorun varsa istişare edilerek çözülür. İlimiz için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz."



Toplantıya, Zabıta Daire Başkanı Halis Barut, Zabıta Şube müdürleri ile büyükşehir mücavir alan sınırlarında bulunan ilçe zabıta müdürleri ve amirleri katıldı.