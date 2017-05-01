Van'da 3.7 ile 3.1 Büyüklüğünde 2 Ayrı Deprem Meydana Geldi

Van merkez Tuşba ilçelerinde 3.7 ile 3.1 büyüklüğünde 2 ayrı deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 05: 23 ile 05: 39'da merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören ile Koçköy Mahallesi'nde 3.7 ile 3.1 büyüklüğünde 2 depremin meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - VAN