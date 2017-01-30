Van'da 200 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 200 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 705 olan kapalı mahalle ve mezra yolunun yapılan çalışmalar neticesinde 200'e düşürüldüğü ve ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği bildirildi.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, yaklaşık 3 gündür kar ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray ile Yüksekova-Dağlıca karayolundaki çalışmalarına devam ediyor.



Öte yandan, ulaşıma açılan Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda ise Tendürek mevkiinde zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği öğrenildi.



Meteoroloji çığ uyarısı yaptı



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyararak, "Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler. - VAN