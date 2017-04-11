Van'da 16 Kilo Esrara 2 Gözaltı

VAN'da polisin yaptığı operasyonda bir evde 16 kilo 770 gram toz esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.



Alınan bir ihbar üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle Baran Sokak'ta R.K.'nin evinde arama yaptı. Özel eğitimli narkokit köpeği ile yapılan aramada, mutfaktaki fırının altına gizlenmiş 2 paket halinde 16 kilo 770 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca evin farklı bölmelerinde yapılan aramalarda ise kurusıkıdan bozma 7.65 milimetre çapında bir tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 21 adet kurşun bulundu. Olayla ilgili evde bulunan V.Y. ile Y.B. gözaltına alınırken, ev sahibi R.K.'nin arandığı belirtildi.



- Van