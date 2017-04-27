Van'da 158 Polis Açığa Alındı

VAN'da son kararnameyle 14'ü rütbeli toplam 158 polis açığa alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü açığa alınan polislerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin' 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle İlimiz Merkez ve İlçelerimizde toplam 14 rütbeli, 144 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. - Van