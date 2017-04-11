Van'da 1550 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde, polisin bir araçta yaptığı aramada 1550 adet kaçak cep telefonu ile 1500 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar İlçesi karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda gizli bölmelere gizlenmiş, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen toplam 1550 adet cep telefonu ve 1500 adet cep telefonu bataryası ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen N.B., gözaltına alındı.



- Van