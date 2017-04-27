Van'da 14'ü Rütbeli 158 Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 14'ü rütbeli 158 polis görevden uzaklaştırıldı.



667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle il merkez ve ilçelerinde 14 rütbeli, 144 polis memuru olmak üzere toplam 158 polisin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. - VAN